В Одессе раздался громкий взрыв 13 декабря

В Одессе раздался сильный взрыв
В Одессе уже несколько часов продолжается воздушная тревога. Жители слышали громкий взрыв в городе.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе 13 декабря
В Одесской и Запорожской областях раздается воздушная тревога. Местные жители Одессы слышали сильнейшие взрывы в городе. По предварительной информации, в Одессе идет работа противовоздушной обороны.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ одесситов предупреждали об опасности. Отмечается, что в город направлялись вражеские дроны типа "Shahed".
Напомним, Воздушные силы опубликовали результаты успешной работы по "шахедам", атаковавшим Одесскую область в ночь на 13 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеский дрон с помощью ПЗРК "Игла".
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