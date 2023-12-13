В Одессе раздался громкий взрыв 13 декабря

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: nikvesti.com

В Одессе уже несколько часов продолжается воздушная тревога. Жители слышали громкий взрыв в городе.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Взрывы в Одессе 13 декабря

В Одесской и Запорожской областях раздается воздушная тревога. Местные жители Одессы слышали сильнейшие взрывы в городе. По предварительной информации, в Одессе идет работа противовоздушной обороны.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот поста Новини.LIVE

Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот поста Новини.LIVE

Ранее в Воздушных Силах ВСУ одесситов предупреждали об опасности. Отмечается, что в город направлялись вражеские дроны типа "Shahed".

Уведомление о движении "шахедов". Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Карта воздушных тревог

Напомним, Воздушные силы опубликовали результаты успешной работы по "шахедам", атаковавшим Одесскую область в ночь на 13 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеский дрон с помощью ПЗРК "Игла".