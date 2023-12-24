Повітряна тривога в Одесі зараз 24 грудня — яка загроза

В Одесі повторно оголошена повітряна тривога
Через декілька хвилин після відбою та ракетної атаки в Одеській області знову оголосили про повітряну тривогу. Регіону загрожують дрони-камікадзе.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Повітряна тривога в Одеській області
Як повідомляють моніторингові групи, повітряна тривога зараз пов'язана із загрозою дронів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.
Окрім Одеської області, ворожі дрони зараз несуть загрозу ще низці областей. Загалом по Україні повітряна тривога оголошена у десяти областях (окрім Луганської області та Криму). Станом на 21:42 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, увечері 24 грудня ворог атакував Одещину ракетами. У регіоні прогриміли вибухи.
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