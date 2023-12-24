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В Одесі повторно оголошена повітряна тривога

24 грудня 2023 21:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога в Одесі зараз 24 грудня — яка загроза
Запуск дрона-камікадзе. Фото ілюстраційне: скриншот з відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Через декілька хвилин після відбою та ракетної атаки в Одеській області знову оголосили про повітряну тривогу. Регіону загрожують дрони-камікадзе. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня

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Повітряна тривога в Одеській області 

Як повідомляють моніторингові групи, повітряна тривога зараз пов'язана із загрозою дронів. 

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря. 

Повідомлення про рух дронів у Одеській області
Повідомлення про рух дронів у Одеській області

Окрім Одеської області, ворожі дрони зараз несуть загрозу ще низці областей. Загалом по Україні повітряна тривога оголошена у десяти областях (окрім Луганської області та Криму). Станом на 21:42 карта повітряних тривог має такий вигляд: 

Карта повітряних тривог ввечері 24 грудня
Карта повітряних тривог ввечері 24 грудня

Нагадаємо, увечері 24 грудня ворог атакував Одещину ракетами. У регіоні прогриміли вибухи

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