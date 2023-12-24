Воздушная тревога в Одессе сейчас 24 декабря — какая угроза

В Одессе повторно объявлена воздушная тревога
Через несколько минут после отбоя и ракетной атаки в Одесской области снова объявили о воздушной тревоге. Региону угрожают дроны-камикадзе.
Об этом сообщают Силы обороны юга.
Воздушная тревога в Одесской области
Как сообщают мониторинговые группы, воздушная тревога сейчас связана с угрозой дронов.
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что несколько групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.
Кроме Одесской области, вражеские дроны сейчас представляют угрозу еще ряду областей. В целом по Украине воздушная тревога объявлена в десяти областях (кроме Луганской области и Крыма). По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вечером 24 декабря враг атаковал Одесскую область ракетами. В регионе прогремели взрывы.
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