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В Одессе повторно объявлена воздушная тревога

24 декабря 2023 21:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога в Одессе сейчас 24 декабря — какая угроза
Запуск дрона-камикадзе. Фото иллюстративное: скриншот с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Через несколько минут после отбоя и ракетной атаки в Одесской области снова объявили о воздушной тревоге. Региону угрожают дроны-камикадзе.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Воздушная тревога в Одесской области

Как сообщают мониторинговые группы, воздушная тревога сейчас связана с угрозой дронов.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что несколько групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.

Сообщение о движении дронов в Одесской області
Сообщение о движении дронов в Одесской області

Кроме Одесской области, вражеские дроны сейчас представляют угрозу еще ряду областей. В целом по Украине воздушная тревога объявлена в десяти областях (кроме Луганской области и Крыма). По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог вечером 24 декабря
Карта воздушных тревог вечером 24 декабря

Напомним, вечером 24 декабря враг атаковал Одесскую область ракетами. В регионе прогремели взрывы.

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