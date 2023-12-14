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На Одещині внаслідок нічного обстрілу помер чоловік

14 грудня 2023 00:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Одещині внаслідок нічного обстрілу помер чоловік
Зруйнована автомайстерня, де працював загиблий. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі помер 42-річний чоловік, якого було поранено внаслідок нічного нальоту на регіон дронів-камікадзе Shahed-136. У нього повторно зупинилося серце в лікарні.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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"На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловіка повторно зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні", — написав він у Telegram.

Пост Кіпера. Джерело: Telegram

Нічний наліт дронів на Одещину — що відомо

Нагадаємо, що у ніч проти 13 грудня ЗС РФ атакували дронами Shahed-136 об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області. Внаслідок атаки було поранено двох працівників комунального авторемонтного підприємства. 

Водночас Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо ударів по цивільній інфраструктурі області. 

Згодом у мережі з'явились перші кадри наслідків влучання у муніципальну інфраструктуру у межах міста, де було понівечено вантажні та цивільні автомобілі.

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