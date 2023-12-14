В Одесской области в результате ночных обстрелов скончался мужчина
В Одессе умер 42-летний мужчина, раненный в результате ночного налета на регион дронов-камикадзе Shahed-136. У него повторно остановилось сердце в больнице.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Одна из жертв ночного обстрела скончалась
"К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашних российских обстрелов мужчина повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице", — написал он в Telegram.
Ночной налет дронов на Одесскую область - что известно
Напомним, что в ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали дронами Shahed-136 объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области. В результате атаки были ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия.
В то же время Одесская областная прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре области.
Впоследствии в сети появились первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в пределах города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.
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