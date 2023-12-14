В Одесской области в результате ночных обстрелов скончался мужчина

Разрушена автомастерская, где работал погибший. Фото: Новини.LIVE

В Одессе умер 42-летний мужчина, раненный в результате ночного налета на регион дронов-камикадзе Shahed-136. У него повторно остановилось сердце в больнице.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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"К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашних российских обстрелов мужчина повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице", — написал он в Telegram.

Пост Кипера. Источник: Telegram

Ночной налет дронов на Одесскую область - что известно

Напомним, что в ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали дронами Shahed-136 объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области. В результате атаки были ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия.

В то же время Одесская областная прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре области.

Впоследствии в сети появились первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в пределах города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.