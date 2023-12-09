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Наслідки обстрілу Ізмаїлу — з'явилося відео моменту влучання

9 грудня 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наслідки обстрілу Ізмаїлу — з'явилося відео моменту влучання
Вигорілі фури в Ізмаїлі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Соцмережами шириться відео наслідків ворожого удару по припортовій інфраструктурі Ізмаїлу. У ніч проти 7 грудня вщент вигоріли декілька фур, є пошкоджені контейнери. 

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

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Вибухи в Ізмаїлі у ніч проти 7 грудня

У ніч проти 7 грудня росіяни вкотре атакували Україну "шахедами". Під ударом окупантів був і Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок дронової атаки, яка тривала понад дві години, пошкоджено складське приміщення, елеватор і вантажівки, водій однієї з фур загинув. Також через вибух виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Безпілотники ворог запустив із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Реакція прокуратури

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по припортовій інфраструктурі на Одещині. Прокурори зафіксували наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, від якої загинув 56-річний водій вантажного автомобіля. 

Більше про атаку безпілотників у ніч проти 7 грудня

Відомо, що загалом було зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основними напрямками російського удару стали Хмельницька та Одеська області. Внаслідок цього Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 15 російських ударних БпЛА. Для збиття ворожих цілей залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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