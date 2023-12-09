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Последствия обстрела Измаила — появилось видео момента попадания

9 декабря 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Последствия обстрела Измаила — появилось видео момента попадания
Выгоревшие фуры в Измаиле. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Соцсетями распространяется видео последствий вражеского удара по припортовой инфраструктуре Измаила. В ночь на 7 декабря дотла выгорели несколько фур, есть поврежденные контейнеры.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

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Взрывы в Измаиле в ночь на 7 декабря

В ночь на 7 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Под ударом оккупантов был и Измаильский район Одесской области. В результате дроновой атаки, которая длилась более двух часов, повреждено складское помещение, элеватор и грузовики, водитель одной из фур погиб. Также из-за взрыва возник пожар, который ликвидировали спасатели. Беспилотники враг запустил из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Реакция прокуратуры

Правоохранители начали расследование по факту дронового удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Прокуроры зафиксировали последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, от которой погиб 56-летний водитель грузового автомобиля.

Больше об атаке беспилотников в ночь на 7 декабря

Известно, что в целом были зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА Shahed-136/131. Основными направлениями российского удара стали Хмельницкая и Одесская области. В результате Силам противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 15 российских ударных БпЛА. Для уничтожения враждебных целей привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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