Вночі окупанти влучили в припортову інфраструктуру на Одещині, є загиблий
Вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Було влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одещину 7 грудня
За його словами, сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання.
Кіпер наголосив, що окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя.
Внаслідок ударів пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки.
Відомо, що загинула одна людина — водій вантажного транспорту.
Крім того, на місці влучання сталася пожежа, її оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Нагадаємо, що окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.
Крім того, 4 грудня російські окупанти вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.
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