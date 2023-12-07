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Вночі окупанти влучили в припортову інфраструктуру на Одещині, є загиблий

7 грудня 2023 08:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі окупанти влучили в припортову інфраструктуру на Одещині, є загиблий
Нічна робота ППО по ворожих цілях. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Було влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання.

Кіпер наголосив, що окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя.

Внаслідок ударів пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки.

Відомо, що загинула одна людина — водій вантажного транспорту. 

Крім того, на місці влучання сталася пожежа, її оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 

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Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, що окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.

Крім того, 4 грудня російські окупанти вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.

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