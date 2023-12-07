Ночью оккупанты попали в припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть погибший
Ночью Россия в течение двух часов атаковала Измаильский район Одесской области. Было попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесчину 7 декабря
По его словам, силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания.
Кипер подчеркнул, что оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья.
В результате ударов повреждено складское помещение, элеватор и грузовик.
Известно, что погиб один человек — водитель грузового транспорта.
Кроме того, на месте попадания произошел пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Напомним, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 7 декабря. Запускали вражеские дроны типа Shahed с мыса Чауда в Крыму.
Кроме того, 4 декабря российские оккупанты ударили "шахедами" по пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, есть пострадавший.
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