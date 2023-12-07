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Ночью оккупанты попали в припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть погибший

7 декабря 2023 08:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью оккупанты попали в припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть погибший
Ночная работа ПВО по враждебным целям. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ночью Россия в течение двух часов атаковала Измаильский район Одесской области. Было попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.

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По его словам, силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания.

Кипер подчеркнул, что оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья.

В результате ударов повреждено складское помещение, элеватор и грузовик.

Известно, что погиб один человек — водитель грузового транспорта.

Кроме того, на месте попадания произошел пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

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Скриншот поста Кипера

Напомним, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 7 декабря. Запускали вражеские дроны типа Shahed с мыса Чауда в Крыму.

Кроме того, 4 декабря российские оккупанты ударили "шахедами" по пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, есть пострадавший.

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