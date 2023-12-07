Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині

Прокурори працюють на місці влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по припортовій інфраструктурі на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, від якої загинула людина.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про влучання

За інформацією відомства, вночі 7 грудня збройні сили РФ здійснили атаку БпЛА по Одеській області. Ворог поцілив у припортову інфраструктуру Подунав’я.

Внаслідок ворожої атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля. Крім того, пошкоджено складські приміщення, зерносховища та вантажний автотранспорт.

Наразі триває огляд місця влучання, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.

Також ми писали, що станом на ранок 7 грудня у Чорному морі майже не залишилося кораблів на чергуванні. Більшість з них наразі перебувають у порту Новоросійська або у бухтах тимчасово окупованого Криму.