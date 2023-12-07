Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині arrow

Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині

7 грудня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині
Прокурори працюють на місці влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по припортовій інфраструктурі на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, від якої загинула людина. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Що відомо про влучання

За інформацією відомства, вночі 7 грудня збройні сили РФ здійснили атаку БпЛА по Одеській області. Ворог поцілив у припортову інфраструктуру Подунав’я.

Внаслідок ворожої атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля. Крім того, пошкоджено складські приміщення, зерносховища та вантажний автотранспорт.

Наразі триває огляд місця влучання, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.

Також ми писали, що станом на ранок 7 грудня у Чорному морі майже не залишилося кораблів на чергуванні. Більшість з них наразі перебувають у порту Новоросійська або у бухтах тимчасово окупованого Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі