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РФ перемістила ракетоносії у Середземне море — яка ситуація у Чорному

7 грудня 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ перемістила ракетоносії у Середземне море — яка ситуація у Чорному
Кораблі у морі на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 7 грудня у Чорному морі майже не залишилося кораблів на чергуванні. Більшість з них наразі перебувають у порту Новоросійська або у бухтах тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, жодне не рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 19 суден, з них 10 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів.

Додамо, вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Було влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина.

Також ми писали, що окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.

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