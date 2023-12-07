РФ перемістила ракетоносії у Середземне море — яка ситуація у Чорному

Кораблі у морі на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 7 грудня у Чорному морі майже не залишилося кораблів на чергуванні. Більшість з них наразі перебувають у порту Новоросійська або у бухтах тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — один десантний корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 9 суден, жодне не рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них 10 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів.

Додамо, вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Було влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина.

Також ми писали, що окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.