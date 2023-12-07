РФ перемістила ракетоносії у Середземне море — яка ситуація у Чорному
Станом на ранок 7 грудня у Чорному морі майже не залишилося кораблів на чергуванні. Більшість з них наразі перебувають у порту Новоросійська або у бухтах тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі — один десантний корабель;
- в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 9 суден, жодне не рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них 10 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів.
Додамо, вночі Росія протягом двох годин атакувала Ізмаїльський район на Одещині. Було влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина.
Також ми писали, що окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.
Читайте Новини.LIVE!