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Росія продовжує накопичувати "Калібри" для масованих ударів, — ВМС

4 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія продовжує накопичувати "Калібри" для масованих ударів, — ВМС
Виліт "Калібру" з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів. 

Про це в етері Суспільне. Спротив повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Ймовірно, відбувається накопичення цих видів озброєння у зв'язку з тим, що військово-промисловий комплекс, попри те, що росіяни постійно розповідають, що його перевели чи не на воєнний стан, проте, тієї кількості, яку вони звикли мати під рукою, станом на зараз їм ВПК забезпечити не може, але він працює", — сказав Плетенчук. 

У росіян виникли проблеми з логістикою

Також речник ВМС зазначив, що після переміщення бойового флоту до Новоросійська, у ворога виникли логістичні проблеми зі спорядженням ракетоносіїв. Наразі окупантам необхідно направити кораблі до Севастополя, де зберігаються "Калібри", що є небезпечним через атаки України. 

Нагадаємо, станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.

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