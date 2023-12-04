Россия продолжает накапливать "Калибры" для массированных ударов, — ВМС

Вылет "Калибра" с моря. Фото: росСМИ

В течение нескольких месяцев Россия не использовала "Калибры" во время атак на Украину. Это может свидетельствовать о том, что армия-агрессор накапливает силы для массированных ракетных обстрелов.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Вероятно, происходит накопление этих видов вооружения в связи с тем, что военно-промышленный комплекс, несмотря на то, что россияне постоянно рассказывают, что его перевели чуть ли не на военное положение, однако того количества, которое они привыкли иметь под рукой, по состоянию на данный момент им ВПК обеспечить не может, но он работает", — сказал Плетенчук.

У россиян возникли проблемы с логистикой

Также спикер ВМС отметил, что после перемещения боевого флота в Новороссийск у врага возникли логистические проблемы со снаряжением ракетоносителей. Сейчас оккупантам необходимо направить корабли в Севастополь, где хранятся "Калибры", что опасно из-за атак Украины.

Напомним, на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, тем не менее ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.