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Ворожий флот вийшов на чергування у Чорне море — яку загрозу становить

4 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворожий флот вийшов на чергування у Чорне море — яку загрозу становить
Кораблі на чергуванні в морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі 1 корабель;
  • в Середземному морі залишилося два кораблі. 
Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, та 2 прямували з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, та 6 прямували з протоки Босфор. 

Нагадаємо, Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору в Чорному морі. Та про їхню кількість і дислокацію не повідомляють через загрозу атак з РФ. 

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.

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