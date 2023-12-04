Ворожий флот вийшов на чергування у Чорне море — яку загрозу становить
4 грудня 2023 11:00
Кораблі на чергуванні в морі. Фото: росЗМІ
Станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
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Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів;
- в Азовському морі 1 корабель;
- в Середземному морі залишилося два кораблі.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 9 суден, та 2 прямували з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, та 6 прямували з протоки Босфор.
Нагадаємо, Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору в Чорному морі. Та про їхню кількість і дислокацію не повідомляють через загрозу атак з РФ.
Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.
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