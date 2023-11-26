Україна у тиші готує військові катери для захисту зернового коридору в Чорному морі, — Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Media Center

Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору в Чорному морі. Та про їхню кількість і дислокацію не повідомляють через загрозу атак з РФ.



Про це в етері національного телемарафону заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Дуже важливий на сьогодні аспект, що тут має працювати режим інформаційної тиші. Ворог відслідковує усе, що з цим пов’язано. Розуміємо, що сьогодні й на найближчу перспективу жодної участі Росії у цьому маршруті не буде", — сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

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За його словами, найбільша загроза — атаки, у тому числі з бортів тактичної авіації. Також супроводження українських кораблів має бути з врахуванням мінно-вибухової небезпеки.

Нагадаємо, Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що для України створення "зернового коридору" без Росії — це одне з найбільших досягнень за рік. За його словами, влада зараз працює над забезпеченням безпеки суден у коридорі.

Також ми писали, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО. За комплекси уже домовилися з країнами-партнерами.

Додамо, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі ними вже скористалися 153 судна. Наразі вага експортованої агропродукції з портів Великої Одеси становить понад 5,6 мільйона тонн.