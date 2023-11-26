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Украина в тишине готовит военные катера для защиты зернового коридора в Черном море, — Братчук

26 ноября 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Украина в тишине готовит военные катера для защиты зернового коридора в Черном море, — Братчук
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина получит военные катера для конвоирования зернового коридора в Черном море. Но об их количестве и дислокации не сообщают из-за угрозы атак со стороны РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Очень важный сегодня аспект, что здесь должен работать режим информационной тишины. Враг отслеживает все, что с этим связано. Понимаем, что сегодня и на ближайшую перспективу никакого участия России в этом маршруте не будет", — сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

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По его словам, самая большая угроза — атаки, в том числе с бортов тактической авиации. Также сопровождение украинских кораблей должно быть с учетом минно-взрывной опасности.

Напомним, Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов по "зерновому коридору" в Черном море. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Президент отметил, что для Украины создание "зернового коридора" без России — это одно из самых больших достижений за год. По его словам, власти сейчас работают над обеспечением безопасности судов в коридоре.

Также мы писали, что Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО. О комплексах уже договорились со странами-партнерами.

Добавим, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море ими уже воспользовались 153 судна. В настоящее время вес экспортированной агропродукции из портов Большой Одессы составляет более 5,6 млн тонн.

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