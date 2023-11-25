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Одещина буде захищена додатковими потужними системами ППО, — Зеленський

25 листопада 2023 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одещина буде захищена додатковими потужними системами ППО, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час конференції Grain from Ukraine. Фото: Українська правда
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО. За комплекси уже домовились з країнами-партнерами. 

Про це на конференції Grain from Ukraine заявив президент Володимир Зеленський

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"Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений", — зазначив президент.

Зазначимо, що Міжнародний саміт Grain from Ukraine відбувся сьогодні у Києві, у 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років.

Нагадаємо, Французька Республіка засуджує російські атаки та готова допомогти Одеській області захистити небо від можливих майбутніх атак ворога. Таким чином країна-партнер намагається зберегти культурну спадщину півдня України. Про це після зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Гаелем Весьєром повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Крім того, очікується також додаткова допомога в інших сферах, зокрема Одеська область планує активізувати співпрацю з регіоном Прованс — Альпи — Лазурний Берег.

Також ми писали, що Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі. 

Додамо, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

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