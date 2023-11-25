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Одесчина будет защищена дополнительными мощными системами ПВО, — Зеленский

25 ноября 2023 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесчина будет защищена дополнительными мощными системами ПВО, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Grain from Ukraine. Фото: Украинская правда
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО. О комплексах уже договорились со странами-партнерами.

Об этом на конференции Grain from Ukraine заявил президент Владимир Зеленский.

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"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован", — отметил президент.

Отметим, что Международный саммит Grain from Ukraine состоялся сегодня в Киеве, в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов.

Напомним, Французская Республика осуждает российские атаки и готова помочь Одесской области оградить небо от возможных будущих атак врага. Таким образом, страна-партнер пытается сохранить культурное наследие юга Украины. Об этом после встречи с послом Французской Республики в Украине Гаэлем Весьером сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Кроме того, ожидается также дополнительная помощь в других сферах, в частности Одесская область планирует активизировать сотрудничество с регионом Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Также мы писали, что Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье.

Добавим, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.

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