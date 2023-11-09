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Для закриття неба Одещині необхідно багато систем ППО — Кіпер

9 листопада 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Для закриття неба Одещині необхідно багато систем ППО — Кіпер
Система ППО. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі. 

Про те, як це зробити в ексклюзивному інтервʼю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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За його словами, значна проблема полягає у тому, що Одеська область є найбільшою в Україні, тож повністю закрити її фізично  складно.
"Ви знаєте, яка велика територія йде з боку моря, а нас обстрілюють із території Криму. Дійсно, щоб перекрити Одеську область, дуже багато потрібно засобів і сил, але військові розуміють, як це робиться. Тим обладнанням, які ми сьогодні маємо, військові роблять колосальний труд, і ви самі чуєте по ночах і бачите, скільки на підльотах збивається різних ворожих ракет, дронів" — сказав Кіпер. 

Захист ППО на Одещині

Нагадаємо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

Також ми писали, що влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

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