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Для закрытия неба Одесчине необходимо много систем ПВО — Кипер

9 ноября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Для закрытия неба Одесщине необходимо много систем ПВО - Кипер
Система ПВО. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье.

О том, как это сделать в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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По его словам, значительная проблема состоит в том, что Одесская область является самой большой в Украине, поэтому полностью закрыть ее физически сложно.
Вы знаете, какая большая территория идет со стороны моря, а нас обстреливают с территории Крыма. Действительно, чтобы перекрыть Одесскую область, очень много нужно средств и сил, но военные понимают, как это делается. Тем оборудованием, которое мы сегодня имеем, военные совершают колоссальный труд, и вы сами слышите по ночам и видите, сколько на подлетах сбивается разных вражеских ракет, дронов " — сказал Кипер.

Защита ПВО в Одесской области

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесщине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.

Также мы писали, что власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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