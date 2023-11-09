Для закрытия неба Одесщине необходимо много систем ПВО - Кипер

Для закрытия неба Одесчине необходимо много систем ПВО — Кипер
Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье.
О том, как это сделать в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер .
По его словам, значительная проблема состоит в том, что Одесская область является самой большой в Украине, поэтому полностью закрыть ее физически сложно.
Вы знаете, какая большая территория идет со стороны моря, а нас обстреливают с территории Крыма. Действительно, чтобы перекрыть Одесскую область, очень много нужно средств и сил, но военные понимают, как это делается. Тем оборудованием, которое мы сегодня имеем, военные совершают колоссальный труд, и вы сами слышите по ночам и видите, сколько на подлетах сбивается разных вражеских ракет, дронов " — сказал Кипер.
Защита ПВО в Одесской области
Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесщине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.
Также мы писали, что власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.
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