Франція допоможе Одещині посилити ППО, — Кіпер

Мобільний комплекс ППО. Фото: АрміяInform

Французька Республіка засуджує російські атаки та готова допомогти Одеській області захистити небо від можливих майбутніх атак ворога. Таким чином країна-партнер намагається зберегти культурну спадщину півдня України.

Про це після зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Гаелем Весьєром повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, Французька Республіка засуджує російські атаки та готова допомогти Одещині у відновленні культурної спадщини, яка була зруйнована чи пошкоджена внаслідок ракетних обстрілів Росії.

"Росія свідомо нищить порти Одещини, ставлячи під удар продовольчу безпеку всього світу. В контексті цього обговорили питання посилення засобів ППО в регіоні", — написав Кіпер.

Крім того, очікується також додаткова допомога в інших сферах, зокрема Одеська область планує активізувати співпрацю з регіоном Прованс — Альпи — Лазурний Берег.

Більше про ППО в Одеській області

Нагадаємо, ворог шукає нові тактики обстрілів України напередодні зимового періоду. Наразі окупанти намагаються прокладати маршрути повітряних цілей таким чином, щоб виявити та уникнути ураження силами ППО.

Також ми писали, що Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі.

Додамо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.