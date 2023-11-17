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Ворог намагається обійти системи ППО на півдні, — Гуменюк

17 листопада 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог намагається обійти системи ППО на півдні, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог шукає нові тактики обстрілів України напередодні зимового періоду. Наразі окупанти намагаються прокладати маршрути повітряних цілей таким чином, щоб виявити та уникнути ураження силами ППО.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, бойова робота вночі була знову пов'язана з атакою ударних дронів. Один знищено при прольоті Миколаївщини, один — при прольоті Одеської області.

"Ворог очевидно намагається прокладати маршрути таким чином, щоб обходити системи протиповітряної оборони", — повідомила військова. 

Успішна боротьба з БпЛА

Нагадаємо, сьогодні вночі, 17 листопада, російські окупанти атакували України ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі.

Також ми писали, що після тривалого затишшя у Чорному морі знову з'явилися ракетоносії. Попри те, що ворожий флот намагається триматися якомога ближче до берегів окупованого Криму, загроза обстрілів залишається високою. 

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