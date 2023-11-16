РФ не закінчила переміщення Чорноморського флоту до Новоросійська — причини

Російські кораблі у Криму. Фото: росЗМІ

Після вдалих атак на Чорноморський флот РФ у Криму, ворог почав поступово переміщувати свої кораблі у більш безпечне місце — до порту у Новоросійську. Проте наразі цей процес зупинився, основною його причиною можуть бути погодні умови.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Цьому певним чином заважає і погода, тому що дійсно переходи корабельного угруповання спостерігаємо у сповільненні та часто, виходячи і починаючи перехід вони змушені повертатися через погодні умови. Тому в кримських бухтах ще не все переміщено і найголовніше — це логістика пов'язана з завантаженням калібрів, вона все ж таки залишається ще в Криму", — повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

РФ відступить з українського Криму

Нагадаємо, протягом останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також ми писали, що останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Додамо, Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.