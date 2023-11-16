РФ не закончила перемещение Черноморского флота в Новороссийск — причины

Российские корабли в Крыму. Фото: росСМИ

После удачных атак на Черноморский флот РФ в Крыму враг начал постепенно перемещать свои корабли в более безопасное место — в порт в Новороссийск. Однако пока этот процесс остановился, основной его причиной могут быть погодные условия.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Этому определенным образом мешает и погода, потому что действительно переходы корабельной группировки наблюдаем в замедлении и часто, выходя и начиная переход, они вынуждены возвращаться из-за погодных условий. Поэтому в крымских бухтах еще не все перемещено и самое главное - это логистика связана с загрузкой калибров, она все же остается еще в Крыму", — сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

РФ отступит из украинского Крыма

Напомним, в течение последних нескольких месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также мы писали, что последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались очень эффективными. Через них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.