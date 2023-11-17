Враг пытается обойти системы ПВО на юге, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Враг ищет новые тактики обстрелов Украины в преддверии зимнего периода. Сейчас оккупанты пытаются прокладывать маршруты воздушных целей таким образом, чтобы обнаружить и избежать поражения силами ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, боевая работа ночью была снова связана с атакой ударных дронов. Один уничтожен при пролете Николаевщины, один — при пролете Одесской области.

"Враг очевидно пытается прокладывать маршруты таким образом, чтобы обходить системы противовоздушной обороны", — сообщила военная.

Успешная борьба с БПЛА

Напомним, сегодня ночью, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Система противовоздушной обороны приземлила почти все враждебные цели.

Также мы писали, что после длительного затишья в Черном море снова появились ракетоносители. Несмотря на то, что вражеский флот пытается держаться поближе к берегам оккупированного Крыма, угроза обстрелов остается высокой.