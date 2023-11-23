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Франция поможет Одесчине усилить ПВО, — Кипер

23 ноября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Франция поможет Одесчине усилить ПВО, — Кипер
Мобильный комплекс ПВО. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Французская Республика осуждает российские атаки и готова помочь Одесской области оградить небо от возможных будущих атак врага. Таким образом, страна-партнер пытается сохранить культурное наследие юга Украины.

Об этом после встречи с послом Французской Республики в Украине Гаэлем Весьером сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, Французская Республика осуждает российские атаки и готова помочь Одесчине в восстановлении культурного наследия, разрушенного или поврежденного в результате ракетных обстрелов России.

"Россия сознательно уничтожает порты Одесчины, ставя под удар продовольственную безопасность всего мира. В контексте этого обсудили вопросы усиления средств ПВО в регионе", — написал Кипер.

Кроме того, ожидается также дополнительная помощь в других сферах, в частности Одесская область планирует активизировать сотрудничество с регионом Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Больше о ПВО в Одесской области

Напомним, враг ищет новые тактики обстрелов Украины в преддверии зимнего периода. Сейчас оккупанты пытаются прокладывать маршруты воздушных целей таким образом, чтобы обнаружить и избежать поражения силами ПВО.

Также мы писали, что Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье.

Добавим, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.

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