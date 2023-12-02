Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі
Сьогодні, 2 грудня, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутні чотири десантні кораблі. Наразі ракетоносіїв немає.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;
- в Азовському морі один ворожий корабель;
- в Середземному морі залишилося два кораблі.
Ракетоносії в морях наразі не спостерігаються.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 7 суден та 4 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 16 суден та 9 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору в Чорному морі. Та про їхню кількість і дислокацію не повідомляють через загрозу атак з РФ.
Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Вплив на ситуацію має лише тривалість світлового дня.
Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.
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