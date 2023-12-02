Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі

Ворожий флот на бойовому чергуванні. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 2 грудня, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутні чотири десантні кораблі. Наразі ракетоносіїв немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;

в Азовському морі один ворожий корабель;

в Середземному морі залишилося два кораблі.

Ракетоносії в морях наразі не спостерігаються.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден та 4 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден та 9 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору в Чорному морі. Та про їхню кількість і дислокацію не повідомляють через загрозу атак з РФ.

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Вплив на ситуацію має лише тривалість світлового дня.

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.