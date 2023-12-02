Российских ракетоносителей в Черном море нет — подробности

Вражеский флот на боевом дежурстве. Фото: РосСМИ

Сегодня, 2 декабря, вражеский флот вышел на дежурство у берегов временно оккупированного Крыма. На боевом рейде присутствуют четыре десантных корабля. Пока ракетоносителей нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;

в Азовском море один вражеский корабль;

в Средиземном море осталось два корабля.

Ракетоносители в морях пока не наблюдаются.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 7 судов и 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 16 судов и 9 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, Украина получит военные катера для конвоирования зернового коридора в Черном море. И об их количестве и дислокации не сообщают из-за угрозы атак с РФ.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Воздействие на ситуацию имеет только продолжительность светового дня.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.