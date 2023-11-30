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Чорноморський флот РФ відновив бойове патрулювання з "Калібрами"

30 листопада 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ відновив бойове патрулювання з "Калібрами"
Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі заспокоївся шторм, тож ворожий флот відновив повноцінне чергування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії, через це ризик обстрілів з моря став вищим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожі кораблі з 16 "Калібрами" на бортах;
  • в Азовському морі немає флоту;
  • в Середземному морі залишилося два кораблі. 

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО. За комплекси уже домовилися з країнами-партнерами. 

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