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Ракетоносії з "Калібрами" вийшли на чергування у Чорне море

29 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії з "Калібрами" вийшли на чергування у Чорне море
Запуск ракети з моря. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри сильний шторм у Чорному морі, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутні ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається надто високим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі з вісьмома "Калібрами" на бортах;
  • в Азовському морі немає флоту;
  • в Середземному морі залишилося два кораблі.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 2 судна та 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 2 судна та 1 рухалось з протоки Босфор. 

Нагадаємо, Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що для України створення "зернового коридору" без Росії — це одне з найбільших досягнень за рік. За його словами, влада зараз працює над забезпеченням безпеки суден у коридорі.

Також ми писали, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО. За комплекси уже домовилися з країнами-партнерами. 

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