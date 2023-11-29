Ракетоносії з "Калібрами" вийшли на чергування у Чорне море
Попри сильний шторм у Чорному морі, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутні ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається надто високим.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі з вісьмома "Калібрами" на бортах;
- в Азовському морі немає флоту;
- в Середземному морі залишилося два кораблі.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 2 судна та 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 2 судна та 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що для України створення "зернового коридору" без Росії — це одне з найбільших досягнень за рік. За його словами, влада зараз працює над забезпеченням безпеки суден у коридорі.
Також ми писали, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО. За комплекси уже домовилися з країнами-партнерами.
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