У Чорному морі знову зʼявилися ворожі ракетоносії з "Калібрами"

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Станом на 28 листопада, попри сильний шторм у Чорному морі, ворог вивів на чергування ракетоносії. Наразі існує підвищена загроза обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожі кораблі з "Калібрами" на бортах;

в Азовському морі немає флоту;

в Середземному морі залишився один корабель.

"З Новоросійська в акваторію Чорного моря виведено два підводні човни проєкту 636.3 "Великий Новгород" та "Старый Оскол" із можливістю несення до 8 ракет типу "Калібр". Разом із фрегатом "Адмірал Макаров" сумарний можливий боєзапас виведених ракетоносіїв складає 16 "Калібрів"", — йдеться у повідомленні військових.

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином, вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

Додамо, негода в Чорному морі, яка накрила окупований півострів Крим, грає на руку Україні. Крім імовірного руйнування оборонних укріплень на узбережжі, ураган блокує використання кораблів-носіїв ракет "Калібр".