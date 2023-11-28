В Черном море снова появились вражеские ракетоносители с "Калибрами"

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

На 28 ноября, несмотря на сильный шторм в Черном море, враг вывел на дежурство ракетоносители. В настоящее время существует повышенная угроза обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля с "Калибрами" на бортах;

в Азовском море нет флота;

в Средиземном море остался один корабль.

"Из Новороссийска в акваторию Черного моря выведены две подлодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Старый Оскол" с возможностью несения до 8 ракет типа "Калибр". Вместе с фрегатом "Адмирал Макаров" суммарный возможный боезапас выведенных ракетоносителей составляет 16 "Калибров", – говорится в сообщении военных.

Черноморский флот больше не доминирует в море

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом, они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

Добавим, непогода в Черном море, накрывшая оккупированный полуостров Крым, играет на руку Украине. Помимо вероятного разрушения оборонительных укреплений на побережье, ураган блокирует использование кораблей-носителей ракет "Калибр".