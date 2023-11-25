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У Чорному морі на бойовому чергуванні присутні ворожі кораблі

25 листопада 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі на бойовому чергуванні присутні ворожі кораблі
Військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 25 листопада, у морі спостерігається штормова погода, через яку ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Чорне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі залишився один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден та 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря рух суден не здійснювався.

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами. 

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

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