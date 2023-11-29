Ракетоносители с "Калибрами" вышли на дежурство в Черное море

Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform

Несмотря на сильный шторм в Черном море, вражеский флот вышел на дежурство у берегов временно оккупированного Крыма. На боевом рейде присутствуют ракетоносители, поэтому риск обстрелов остается слишком высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля с восемью "Калибрами" на бортах;

в Азовском море нет флота;

в Средиземном море осталось два корабля.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 2 судна и 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 2 судна и 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов по "зерновому коридору" в Черном море. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Президент отметил, что для Украины создание "зернового коридора" без России — это одно из самых больших достижений за год. По его словам, власти сейчас работают над обеспечением безопасности судов в коридоре.

Также мы писали, что Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО. За комплексы уже договорились со странами-партнерами.