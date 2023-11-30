Черноморский флот РФ возобновил боевое патрулирование с "Калибрами"

Российские корабли в море. Фото: росСМИ

В Черном море успокоился шторм, так что вражеский флот возобновил полноценное дежурство. Сейчас на боевом рейде находятся ракетоносители, поэтому риск обстрелов с моря стал выше.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля с 16 "Калибрами" на бортах;

в Азовском море нет флота;

в Средиземном море осталось два корабля.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 30 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО. За комплексы уже договорились со странами-партнерами.