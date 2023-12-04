Вражеский флот вышел на дежурство в Черное море — какую угрозу представляет
По состоянию на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;
- в Азовском море — 1 корабль;
- в Средиземном море осталось два корабля.
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря — 9 судов, и 2 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 17 судов, и 6 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, Украина получит военные катера для конвоирования зернового коридора в Черном море. И об их количестве и дислокации не сообщают из-за угрозы атак с РФ.
Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.
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