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Вражеский флот вышел на дежурство в Черное море — какую угрозу представляет

4 декабря 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вражеский флот вышел на дежурство в Черное море — какую угрозу представляет
Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 корабль;
  • в Средиземном море осталось два корабля.
Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 9 судов, и 2 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 17 судов, и 6 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, Украина получит военные катера для конвоирования зернового коридора в Черном море. И об их количестве и дислокации не сообщают из-за угрозы атак с РФ.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.

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