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Загроза з Чорного моря — скільки ворожих кораблів на чергуванні

6 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза з Чорного моря — скільки ворожих кораблів на чергуванні
Російський флот у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 6 грудня російський флот продовжує маневрувати біля берегів тимчасово окупованого Криму. Наразі ракетоносії на чергуванні відсутні, проте ворог накопичив у Севастополі значну кількість "Калібрів", тож ситуація може змінитися. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі — дві бойові одиниці флоту.
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден та 4 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів.

Додамо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії. 

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі. 

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