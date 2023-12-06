Загроза з Чорного моря — скільки ворожих кораблів на чергуванні

Російський флот у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Станом на 6 грудня російський флот продовжує маневрувати біля берегів тимчасово окупованого Криму. Наразі ракетоносії на чергуванні відсутні, проте ворог накопичив у Севастополі значну кількість "Калібрів", тож ситуація може змінитися.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;

в Азовському морі — один десантний корабель;

в Середземному морі — дві бойові одиниці флоту.

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 9 суден та 4 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом декількох місяців Росія не використовувала "Калібри" під час атак на Україну. Це може свідчити про те, що армія-агресорка накопичує сили для масованих ракетних обстрілів.

Додамо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії.

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі.