Ми позбавили Росію впливу в Чорному морі, — Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Associated Press

ЗСУ досягли значного успіху у Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховуватись на території Росії.

Про це в інтерв’ю Associated Press розповів Президент України Володимир Зеленський.

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"Ми отримали, я вважаю, дуже важливий успіх у Чорному морі. Окрім того, що у нас працює зерновий коридор, ми позбавили Росію впливу у Чорному морі. Щодо кроків на землі – у нас не вистачає потужності, щоб досягти бажаних результатів швидше. Але це не говорить про те, що ми повинні опустити руки, здатися. Росія цього не дочекається. Ми впевнені у своїх діях, ми боремося за своє", — зазначив президент.

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.