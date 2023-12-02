Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ми позбавили Росію впливу в Чорному морі, — Володимир Зеленський arrow

Ми позбавили Росію впливу в Чорному морі, — Володимир Зеленський

2 грудня 2023 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ми позбавили Росію впливу в Чорному морі, — Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Associated Press
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ЗСУ досягли значного успіху у Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховуватись на території Росії. 

Про це в інтерв’ю Associated Press розповів Президент України Володимир Зеленський.    

Читайте також:

"Ми отримали, я вважаю, дуже важливий успіх у Чорному морі. Окрім того, що у нас працює зерновий коридор, ми позбавили Росію впливу у Чорному морі. Щодо кроків на землі – у нас не вистачає потужності, щоб досягти бажаних результатів швидше. Але це не говорить про те, що ми повинні опустити руки, здатися. Росія цього не дочекається. Ми впевнені у своїх діях, ми боремося за своє", — зазначив президент. 

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі. 

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі