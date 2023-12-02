Мы лишили Россию влияния в Черном море, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Associated Press

ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрываться на территории России.

Об этом в интервью Associated Press рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы получили, я считаю, очень важный успех в Черном море. Кроме того, что у нас работает зерновой коридор, мы лишили Россию влияния в Черном море. Относительно шагов на земле – у нас не хватает сил, чтобы добиться желаемых результатов быстрее. Но это не говорит о том, что мы должны опустить руки, сдаться. Россия этого не дождется. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за свое", — отметил президент.

Напомним, последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались крайне эффективными. Из-за них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Также мы писали, что Российская Федерация почти два месяца ни разу не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг создает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.