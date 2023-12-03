Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія вивела у Чорне море п'ять кораблів — деталі arrow

Росія вивела у Чорне море п'ять кораблів — деталі

3 грудня 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія вивела у Чорне море п'ять кораблів — деталі
Ворожий флот на бойовому чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 грудня, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутні п'ять десантних кораблів. Наразі ракетоносіїв немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі спостерігається один ворожий корабель;
  • в Середземному морі — два кораблі.

Ракетоносії в морях наразі не зафіксовано. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 4 судна та 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 2 судна та 0 рухалось з протоки Босфор. 

Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху у Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховуватись на території Росії. 

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Вплив на ситуацію має лише тривалість світлового дня.

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі