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Россия вывела в Черное море пять кораблей — подробности

3 декабря 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела в Черное море пять кораблей — подробности
Вражеский флот на боевом дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 декабря, вражеский флот вышел на дежурство у берегов временно оккупированного Крыма. На боевом рейде находятся пять десантных кораблей. Пока ракетоносителей нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море наблюдается один вражеский корабль;
  • в Средиземном море — два корабля.

Ракетоносители в морях пока не зафиксированы.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 4 судна и 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 2 судна и 0 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрываться на территории России.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Воздействие на ситуацию имеет только продолжительность светового дня.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

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