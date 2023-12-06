Угроза с Черного моря — сколько вражеских кораблей на дежурстве

Российский флот в Черном море. Фото: росСМИ

На 6 декабря российский флот продолжает маневрировать у берегов временно оккупированного Крыма. В настоящее время ракетоносители на дежурстве отсутствуют, однако враг накопил в Севастополе значительное количество "Калибров", так что ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;

в Азовском море — один десантный корабль;

в Средиземном море — две боевые единицы флота.

Количество кораблей в морях. Фото: ВМС

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 9 судов и 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 24 судна, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в течение нескольких месяцев Россия не использовала "Калибры" во время атак на Украину. Это может свидетельствовать о том, что армия-агрессор накапливает силы для массированных ракетных обстрелов.

Добавим, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрывать на территории России.

Также мы писали, что оккупанты вывели большой десантный корабль "Минск", поразивший Силы обороны Украины, из сухого дока. Сейчас он находится в Корабельной бухте в Севастополе.