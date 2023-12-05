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У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії — причини

5 грудня 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії — причини
Військові кораблі у морі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 5 грудня, ворог залишив ракетоносії у пунктах базування через логістичні проблеми у Чорному морі. Однак на бойове чергування вийшли патрульні та десантні кораблі. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі залишилося дві бойові одиниці.
Кількість кораблів у морях. Фото: скриншот

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 15 судна, та 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 28 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії. 

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, з сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті у Севастополі. 

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