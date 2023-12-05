У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії — причини
Сьогодні, 5 грудня, ворог залишив ракетоносії у пунктах базування через логістичні проблеми у Чорному морі. Однак на бойове чергування вийшли патрульні та десантні кораблі.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі;
- в Азовському морі — один десантний корабель;
- в Середземному морі залишилося дві бойові одиниці.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 15 судна, та 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 28 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії.
Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, з сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті у Севастополі.
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