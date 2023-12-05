В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители — причины

Военные корабли в море. Фото: УНИАН

Сегодня, 5 декабря, враг покинул ракетоносители в пунктах базирования из-за логистических проблем в Черном море. Однако на боевое дежурство вышли патрульные и десантные корабли.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;

в Азовском море — один десантный корабль;

в Средиземном море осталось две боевые единицы.

Число кораблей в морях. Фото: скриншот

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 15 судна и 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 28 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрываться на территории России.

Также мы писали, что оккупанты вывели большой десантный корабль "Минск", поразивший Силы обороны Украины, из сухого дока. Сейчас он находится в Корабельной бухте в Севастополе.