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РФ переместила ракетоносители в Средиземное море — какая ситуация в Черном

7 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ переместила ракетоносители в Средиземное море — какая ситуация в Черном
Корабли в море на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 7 декабря в Черном море почти не осталось кораблей на дежурстве. Большинство из них находятся в порту Новороссийска или в бухтах временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море — один десантный корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 9 судов, ни одно не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 19 судов, из них 10 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в течение нескольких месяцев Россия не использовала "Калибры" во время атак на Украину. Это может свидетельствовать о том, что армия-агрессор накапливает силы для массированных ракетных обстрелов.

Добавим, ночью Россия в течение двух часов атаковала Измаильский район в Одесской области. Было попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего погиб человек.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 7 декабря. Запускали вражеские дроны типа Shahed с мыса Чауда в Крыму.

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