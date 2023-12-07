Прокуратура начала расследование по ночным ударам по Одесчине

Прокуроры работают на месте попадания. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители начали расследование по факту дронового удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, от которой погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о попадании

По информации ведомства, ночью 7 декабря вооруженные силы РФ совершили атаку БпЛА по Одесской области. Враг попал в припортовую инфраструктуру Подунавья.

В результате вражеской атаки погиб 56-летний водитель грузового автомобиля. Кроме того, повреждены складские помещения, зернохранилища и грузовой автотранспорт.

В настоящее время идет осмотр места попадания, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб, вследствие попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Россия в течение двух часов атаковала Измаильский район Одесской области. Оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 7 декабря. Запускали вражеские дроны типа Shahed с мыса Чауда в Крыму.

Также мы писали, что на утро 7 декабря в Черном море почти не осталось кораблей на дежурстве. Большинство из них находятся в порту Новороссийска или в бухтах временно оккупированного Крыма.