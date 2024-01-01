Ворог залишає у пріоритетах ураження припортової інфраструктури, — Гуменюк

Наслідки влучання в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Під час тривалої нічної атаки ворог атаками на місто намагався вишукати та відвернути увагу сил протиповітряної оборони від захисту припортової інфраструктури. Росія залишає у пріоритетах знищення механізмів, які залучені до транспортування зерна Чорним морем.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, окупанти не полишатимуть спроб знищити припортову і прибережну інфраструктуру Одеського регіону та області в цілому.

"Ми розуміємо, що ворог вишукує системи протиповітряної оборони і намагається завдати ударів по зерносховищах. Таким чином росіяни сподіваються нашкодити навігації зернового коридору. Внаслідок чого й відбулося влучання в один з обʼєктів припортової інфраструктури", — сказала військова.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Також відомо, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Додамо, станом на 1 січня ворог продовжує підтримувати напружену ситуацію у Чорному морі. Вночі росіяни вивели на чергування додаткові ракетоносії, які досі там перебувають. Тож ризик обстрілів з кораблів надзвичайно високий.