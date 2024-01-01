Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог залишає у пріоритетах ураження припортової інфраструктури, — Гуменюк arrow

Ворог залишає у пріоритетах ураження припортової інфраструктури, — Гуменюк

1 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог залишає у пріоритетах ураження припортової інфраструктури, — Гуменюк
Наслідки влучання в одеському порту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час тривалої нічної атаки ворог атаками на місто намагався вишукати та відвернути увагу сил протиповітряної оборони від захисту припортової інфраструктури. Росія залишає у пріоритетах знищення механізмів, які залучені до транспортування зерна Чорним морем. 

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, окупанти не полишатимуть спроб знищити припортову і прибережну інфраструктуру Одеського регіону та області в цілому. 

"Ми розуміємо, що ворог вишукує системи протиповітряної оборони і намагається завдати ударів по зерносховищах. Таким чином росіяни сподіваються нашкодити навігації зернового коридору. Внаслідок чого й відбулося влучання в один з обʼєктів припортової інфраструктури", — сказала військова. 

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Також відомо, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Додамо, станом на 1 січня ворог продовжує підтримувати напружену ситуацію у Чорному морі. Вночі росіяни вивели на чергування додаткові ракетоносії, які досі там перебувають. Тож ризик обстрілів з кораблів надзвичайно високий. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі