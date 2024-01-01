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Атака БпЛА на Одесу — що відомо станом на зараз

1 січня 2024 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака БпЛА на Одесу — що відомо станом на зараз
Наслідки обстрілу Одеси. Фото (архівне): t.me/odeskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі російські загарбники атакували Одесу "шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження житлових будинків та постраждалі. Також є загиблий.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Також відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Є постраждалі — їм надається медична допомога. На місці також розгорнуто оперативний штаб. Зранку прийматимуться заяви від мешканців, чиє житло постраждало через атаку.

"Внаслідок російської атаки постраждали дев'ятеро людей. Один із них загинув, троє — ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках. В більшості випадків ворог бив по місту та області ракетами різного типу базування.

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