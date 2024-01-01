Атака БпЛА на Одессу — что известно по состоянию на данный момент

Последствия обстрелов Одессы. Фото (архивное): t.me/odeskaODA

Сегодня ночью российские захватчики атаковали Одессу "шахедами". В результате вражеского обстрела есть повреждения жилых домов и пострадавшие. Также есть погибший.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все службы работают.

Также известно, что в результате обстрела поврежден многоквартирный дом. Есть пострадавшие — им оказывается медицинская помощь. На месте также развернут оперативный штаб. Утром будут приниматься заявления от жителей, чье жилье пострадало из-за атаки.

"В результате российской атаки пострадали девять человек. Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам. В большинстве случаев враг бил по городу и области ракетами разного типа базирования.