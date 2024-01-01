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Враг оставляет в приоритетах поражение припортовой инфраструктуры, — Гуменюк

1 января 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг оставляет в приоритетах поражение припортовой инфраструктуры, — Гуменюк
Последствия попадания в одесский порт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время продолжительной ночной атаки враг атаками на город пытался изыскать и отвлечь сил противовоздушной обороны от защиты припортовой инфраструктуры. Россия оставляет в приоритетах уничтожение механизмов, вовлеченных в транспортировку зерна по Черному морю.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты не будут оставлять попыток уничтожить припортовую и прибрежную инфраструктуру Одесского региона и области в целом.

"Мы понимаем, что враг выискивает системы противовоздушной обороны и пытается нанести удары по зернохранилищам. Таким образом россияне надеются навредить навигации зернового коридора. В результате чего и произошло попадание в один из объектов припортовой инфраструктуры", — сказала военная.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Также известно, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

По состоянию на 1 января враг продолжает поддерживать напряженную ситуацию в Черном море. Ночью россияне вывели на дежурство до сих пор находящиеся там ракетоносители. Так что риск обстрелов с кораблей очень высок.

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